Ющенко назначил губернатора Одесской области

Указ от 6 декабря

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Николая СЕРДЮКА председателем Одесской облгосадминистрации. Соответствующий указ от 6 декабря размещен сегодня на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, Президент назначил Н.СЕРДЮКА временно исполняющим обязанности председателя Одесской ОГА 2 ноября. До этого назначения Н.СЕРДЮК занимал должность заместителя председателя облгосадминистрации.

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