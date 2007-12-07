Ющенко назначил губернатора Одесской области
16:02, 07 декабря 2007Политика
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Указ от 6 декабря
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Николая СЕРДЮКА председателем Одесской облгосадминистрации.
Соответствующий указ от 6 декабря размещен сегодня на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, Президент назначил Н.СЕРДЮКА временно исполняющим обязанности председателя Одесской ОГА 2 ноября.
До этого назначения Н.СЕРДЮК занимал должность заместителя председателя облгосадминистрации.
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