Тимошенко в выходные пойдет к Ющенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в субботу и воскресенье собирается провести консультации со всеми представителями коалиции и Президентом Украины относительно состава будущего Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после завершения заседания фракции БЮТ.

«Мы договорились о том, что я все выходные дни провожу консультации с депутатами наших фракций по формированию предложений на министерские должности», - сказала она.

Окончательные предложения по новому составу правительства будут обсуждаться на заседании фракции БЮТ в понедельник.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в понедельник и во вторник она как кандидат на должность главы правительства собрается встретиться со всеми фракциями ВР.

«Все фракции выразили желание встретиться, и я буду встречаться с ними в понедельник и во вторник», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, какими будут действия коалиции, если фракция Партии регионов снова будет блокировать работу ВР, Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что БЮТ ни в какие противостояния втягиваться не будет.

«Если у них есть настроение блокировать, пусть блокируют бессрочно, но при этом и берут ответственность за все, что происходит в стране», - сказала она.