Яценюк просит регионалов прекратить цирк

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призвал фракцию Партии регионов «прекратить цирк» с блокированием парламентской трибуны.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания ВР он отметил: «Я прошу, как председатель Верховной Рады, прекратить цирк с блокированием трибуны Верховной Рады» и не занимать место председателя ВР. (При блокировании президиума кое-кто из депутатов занимает место председателя ВР – УНИАН)».

А.ЯЦЕНЮК попросил депутатов не делать из парламента «посмешище на всю страну».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, если депутаты будут договариваться на заседании Согласительного совета, а в сессионном зале эти договоренности не будут выполняться, «тогда будет седьмая, двадцать седьмая, 356-я Верховная Рада соответствующего созыва».

Он призвал всех народных депутатов работать спокойно: «голосовать и работать на благо украинского народа».