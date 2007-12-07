Янукович нарисовал этюд в черных тонах

Премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в Украине отсутствует конституционный порядок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал, выступая на второй части VIII внеочередного съезда судей.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что распределение функций между ветвями власти является одним из главных показателей развития демократии и ключевым условием для функционирования демократического общества.

«Что мы имеем сегодня? У нас есть парламент, дискредитированный многочисленными информационными кампаниями и до сих пор с не налаженными механизмами коалиционной политической ответственности», - подчеркнул глава правительства.

Также, по его словам, в Украине отсутствует, как таковая, единая исполнительная ветвь власти. По его мнению, сегодня в государстве исполнительная ветвь власти управляется, по крайней мере, от двух центров влияния: Президента и правительства.

Непростая ситуация, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, и в судебной системе власти. «Использование судебной ветви власти как инструмента в политической борьбе превращает саму судебную ветвь в дополнительный катализатор, который обостряет и осложняет политическое противостояние. Последний печальный пример – судьба Конституционного Суда, которому просто не дали работать в условиях политического кризиса в апреле-июне 2007 года», - подчеркнул премьер.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что только политический компромисс позволил урегулировать конфликт, который угрожал перерасти в гражданское противостояние.

В.ЯНУКОВИЧ также напомнил, что политическая реформа, введенная в 2004 году, так и не завершена до этого времени. «Ветви власти в неполной мере обеспечены соответствующей законодательной базой», - сказал он, добавив, что такое положение дел свидетельствует лишь об одном – «в Украине народ сделал демократический выбор, но политики лишают народ права в формировании современной демократической власти, и счет уже идет на десятилетия».