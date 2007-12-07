Регионалы за Мартынюка тельняшки порвут

Представители Партии регионов блокируют парламентскую трибуну с целью недопущения нарушений Регламента Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Нестор ШУФРИЧ (Партия регионов) в интервью журналистам.

По его словам, оппозиция пытается не допустить нарушений Регламента ВР «таким привычным для парламента способом».

Н.ШУФРИЧ отметил, что у коалиции нет оснований протестовать против выдвижения кандидатуры Адама МАРТЫНЮКА на должность первого заместителя председателя ВР.

Он сказал, что «это согласованная кандидатура». (Представитель фракции Блока Литвина Михаил СИРОТА отметил, что кандидатура А.МАРТЫНЮКА не согласовывалась с Блоком Литвина – УНИАН).

По словам Н.ШУФРИЧА, ему непонятны возражения фракции “Наша Украина – Народная самооборона” против кандидатуры А.МАРТЫНЮКА, поскольку фракция «Наша Украина» работала с А.МАРТЫНЮКОМ, который занимал должность первого заместителя председателя ВР не один созыв.

«Мы не позволим вмешиваться в наше право выдвигать согласованную кандидатуру и отстоим права наших партнеров по оппозиции, а именно А.МАРТЫНЮКА», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня до начала пленарного заседания парламента депутаты фракции Партии регионов заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады.

Фракции Коммунистической партии, Блока Литвина и Партии регионов сообщили, что намерены предложить на должность первого заместителя председателя Верховной Рады А.МАРТЫНЮКА, однако в НУ-НС заявили, что не поддержат ни одну кандидатуру представителя фракции КПУ на должность первого заместителя председателя ВР.