Когда будут голосовать за Тимошенко?
10:14, 07 декабря 2007Политика
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Лидер БЮТ еще не встретилась с членами фракций
Голосование народных депутатов за кандидатуру лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины состоится во вторник, 11 декабря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель руководителя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.
По его словам, сегодня голосование не состоится, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО еще не встретилась с членами фракций.
Как сообщал УНИАН, 6 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины VI созыва представление о назначении Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.
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