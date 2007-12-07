Когда будут голосовать за Тимошенко?

Голосование народных депутатов за кандидатуру лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины состоится во вторник, 11 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель руководителя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, сегодня голосование не состоится, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО еще не встретилась с членами фракций.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины VI созыва представление о назначении Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.