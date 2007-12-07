От НУ-НС Мартынюк поддержки не дождется

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не будет поддерживать ни одну из кандидатур представителя фракции КПУ на должность первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины Вячеслав КОВАЛЬ.

По его словам, фракция «не будет поддерживать ни Адама МАРТЫНЮКА, ни кого-либо другого из фракции КПУ».

В.КОВАЛЬ отметил, что сегодня должно состояться голосование за кандидатуру либо первого заместителя Председателя Верховной Рады, либо заместителя Председателя ВР. Он не исключил, что Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ) может быть избран первым заместителем.

В.КОВАЛЬ также подчеркнул, что дальше нельзя затягивать время. Он отметил, что чем больше «мы даем оппозиции времени для размышлений, тем больше отдаляемся от результата».