Яценюк начал... с перерыва

В Верховной Раде Украины объявлен получасовой перерыв для проведения консультаций относительно выдвижения кандидатуры на должность первого заместителя председателя парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв по требованию фракций Партии регионов и КПУ объявил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что переговоры по этому вопросу до сих пор продолжаютя, и выразил надежду, что народные депутаты найдут «взаимоприемлемое компромиссное решение».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что консультации по этому поводу продолжались вчера, после закрытия вечернего заседания ВР. «Консультации закончились очень поздно», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что пока не найдено компромиссное решение относительно основного принципа распределения парламентских комитетов. При этом он выразил мнение, что это удастся сделать в ближайшее время, и вопрос распределения комитетов будет рассмотрен сразу после формирования президиума в полном составе.