КПУ, Блок Литвина и Партия регионов будут продвигать Мартынюка

Фракции Коммунистической партии, Блока Литвина и Партии регионов намерены предложить на должность первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Адама МАРТЫНЮКА.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Василий ГРИЦАК.

По его словам, соответствующее решение было принято во время совместного заседания депутатов трех фракций.

В.ГРИЦАК выразил надежду, что уже сегодня полностью будет сформирован постоянный президиум ВР.