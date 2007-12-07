Ющенко увезет Качиньского на юг

08:41, 07 декабря 2007
Политика
528

Главы двух государств ознакомятся с работой порта

Виктор Ющенко и Лех Качиньский во время официальной встречи в Киеве. 6 декабряСегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНЬСКИМ, который находится в нашем государстве с двухдневным официальным визитом, посетят Одесскую область.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, главы двух государств посетят морской торговый порт «Южный».

В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКИЙ, в частности, осмотрят нефтяной терминал, ознакомятся с работой порта и презентацией перспектив совместного использования нефтепровода «Одесса – Броды».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter