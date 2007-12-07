Ющенко увезет Качиньского на юг
08:41, 07 декабря 2007Политика
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Главы двух государств ознакомятся с работой порта
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНЬСКИМ, который находится в нашем государстве с двухдневным официальным визитом, посетят Одесскую область.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, главы двух государств посетят морской торговый порт «Южный».
В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКИЙ, в частности, осмотрят нефтяной терминал, ознакомятся с работой порта и презентацией перспектив совместного использования нефтепровода «Одесса – Броды».
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