Ющенко увезет Качиньского на юг

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНЬСКИМ, который находится в нашем государстве с двухдневным официальным визитом, посетят Одесскую область.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, главы двух государств посетят морской торговый порт «Южный».

В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКИЙ, в частности, осмотрят нефтяной терминал, ознакомятся с работой порта и презентацией перспектив совместного использования нефтепровода «Одесса – Броды».