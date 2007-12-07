Ахметов готов сотрудничать с Тимошенко...

Бизнесмен, народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Ринат АХМЕТОВ говорит, что готов сотрудничать с Юлией ТИМОШЕНКО - премьер-министром, если демократическая коалиция не будет действовать по принципу «отнять и поделить».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам во время презентации своего фонда «Эффективное управление».

В частности на вопрос, каково его мнение о ТИМОШЕНКО-премьере, Р.АХМЕТОВ сказал: «Что такое мое мнение? ТИМОШЕНКО на выборах поддержали 31,5 % избирателей. Это говорит о том, что огромное количество людей доверяют этому политику». И если будет создана коалиция, и премьер-министром станет Ю.ТИМОШЕНКО, «я с уважением отнесусь к этому», добавил он.

При этом Р.АХМЕТОВ подчеркнул: «Мне не важен цвет коалиции, главное, что она будет делать. Если ее работа будет направлена на экономический рост страны, – мы готовы сотрудничать. Но если коалиция будет работать по принципу «отнять и поделить», то это не будет демократическая коалиция, это будет коалиция 17-го года».

Представители СМИ спросили, будет ли фонд «Эффективное управление» предлагать свои разработки проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики, правительству Ю.ТИМОШЕНКО? Он ответил, что фонд готов работать с любым правительством, «но это дорога с двусторонним движением». «Фонд не работает на правительством ЯНУКОВИЧА, или правительством ТИМОШЕНКО, фонд работает на развитие Украины», - заявил Р.АХМЕТОВ.

Кроме того, на вопрос журналистов, как он будет реагировать, если повторится ситуация 2005 года, когда милиция на БТР устраивала обыск в его фирме, Р.АХМЕТОВ сказал: «Если господин ЛУЦЕНКО (в 2005 году Юрий ЛУЦЕНКО был главой МВД Украины – УНИАН) желает такое повторить, то желательно, чтобы он не присылал кого-то, а сам сидел за рулем БТРа. Тогда это будет дорогой фильм, на демонстрации которого Украина сможет хорошо заработать».