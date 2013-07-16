«Яичный инцидент» с Коморовским: МВД Польши пеняет на украинских коллег

МВД Польши признало несоблюдение работниками охраны Президента Бронислава Коморовского определенных процедур во время его визита в Луцк и указало на возможную соответственность украинских правоохранителей за инцидент, который произошел 14 июля.

Об этом говорится в заявлении польского МВД, которое есть в распоряжении агентства УНИАН.

Министерство отмечает, что получило детальный рапорт и начало в подконтрольном ему Бюро охраны высших должностных лиц (BOR) детальное расследование инцидента, который произошел с Коморовским в Луцке.

"Предварительные выводы свидетельствуют, что не были полностью выполнены необходимые процедуры во время охраны высокодолжностных лиц государства", - отмечается в заявлении.

"Анализ инцидента также свидетельствует, что могли не сработать профилактические охранные действия, за которые были ответственны украинские правоохранители, которые были хозяевами визита", - говорится в документе.

МВД отмечает, что не приуменьшает значение этого инцидента и сделает соответствующие выводы на будущее.

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Как сообщал УНИАН, 14 июля в Луцке прошли мероприятия памяти жертв Волынской трагедии, в которых принял участие Президент Польши.

После богослужения, которое состоялось в костеле Святых Петра и Павла, произошел инцидент. Когда Коморовский подошел к верующим, которые ожидали на площади, молодой человек из толпы разбил на его плече яйцо.

Установлено, что злоумышленник – 21-летний житель города Запорожье.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Сам Коморовский сказал, что доволен своей охраной, и призвал не придавать этому инциденту "особое значение".

Ряд комментаторов в польских СМИ назвали ответственным за инцидент одного из работников президентской охраны, который должен был своевременно отреагировать и заблокировать руку хулигана. Польские СМИ также отмечали, что мужчина в действительности мог держать не куриное яйцо, а другой предмет, который мог нанести вред здоровью или жизни Коморовского.