Верховная Рада опять ушла на перерыв

В вечернем пленарном заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв на 30 минут по требованию фракций Партии регионов и Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК проинформировал о том, что на Согласительном совете была достигнута договоренность о полуторачасовом перерыве для консультаций относительно кандидатур на должности первого заместителя и заместителя председателя ВР.

Он подчеркнул, что должность первого вице-спикера должен занять представитель фракции, не вошедшей в коалицию.

А.ЯЦЕНЮК также обратился ко всем фракциям с просьбой предоставить информацию аппарату ВР относительно формирования графика консультаций с кандидатом на должность премьер-министра Украины.

По его словам, вопрос распределения парламентских комитетов должен быть согласован между всеми фракциями. Может быть использован вариант, когда Подготовительная группа, которая на сегодня еще действует, будет заниматься этим вопросом, сказал председатель ВР.

«Я просил бы успокоиться и еще раз понять, что все будет по регламенту», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

После этого в сессионном зале началась дискуссия относительно того, можно ли объявлять перерыв и можно ли продолжать вечернее заседание, поскольку регламентом предусмотрено, что такое решение может быть принято только на утреннем заседании ВР.

После споров две фракции – Партии регионов и КПУ - подали письменное заявление на 30-минутный перерыв, который и был объявлен.

Депутаты Партии регионов требовали прервать заседание ВР на полтора часа, настаивая на том, что такое решение принято консенсусом на согласительном совете.