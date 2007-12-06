Партия регионов заблокировала трибуну
15:47, 06 декабря 2007Политика
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Вечернее заседание должно начаться в 16.00
Народные депутаты – члены фракции Партии регионов заблокировали трибуну Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, около 20 народных депутатов из этой фракции стоят возле трибуны парламента и за столом президиума ВР.
Как сообщал УНИАН, вечернее заседание парламента должно начаться в 16.00, а в 15 часов начался Согласительный совет при участии лидеров фракций.
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