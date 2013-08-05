Симоненко в Яремче забросали яйцами (видео)
10:06, 05 августа 2013Политика
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Во время проведения акции для чествования участников "карпатского рейда" Ковпака лидера Коммунистической партии Петра Симоненко забросали яйцами представители ВО "Свобода".
Представители Свободы пришли к мемориалу, к которому планировали возложить цветы коммунисты, чтобы не дать им развернуть красные флаги и другую символику СССР, которую накануне горсовет Яремче своим решением запретил использовать, сообщила пресс-служба Свободы.
Правоохронители разделили политических противников, после чего свободовцы начали бросать в лидера КПУ и его сторонников яйца.
Пресс-служба КПУ подтвердила, что одно яйцо попало в Симоненко, однако, это не помешало ему возложить цветы к мемориалу и почтить одного из погибших партизанских вожаков.
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