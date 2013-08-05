Симоненко в Яремче забросали яйцами (видео)

Представители Свободы пришли к мемориалу, к которому планировали возложить цветы коммунисты, чтобы не дать им развернуть красные флаги и другую символику СССР, которую накануне горсовет Яремче своим решением запретил использовать, сообщила пресс-служба Свободы.

Правоохронители разделили политических противников, после чего свободовцы начали бросать в лидера КПУ и его сторонников яйца.

Пресс-служба КПУ подтвердила, что одно яйцо попало в Симоненко, однако, это не помешало ему возложить цветы к мемориалу и почтить одного из погибших партизанских вожаков.