Симоненко в Яремче забросали яйцами (видео)

10:06, 05 августа 2013
Политика
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Во время проведения акции для чествования участников "карпатского рейда" Ковпака лидера Коммунистической партии Петра Симоненко забросали яйцами представители ВО "Свобода".

Представители Свободы пришли к мемориалу, к которому планировали возложить цветы коммунисты, чтобы не дать им развернуть красные флаги и другую символику СССР, которую накануне горсовет Яремче своим решением запретил использовать, сообщила пресс-служба Свободы. 

Правоохронители разделили политических противников, после чего свободовцы начали бросать в лидера КПУ и его сторонников яйца.

Пресс-служба КПУ подтвердила, что одно яйцо попало в Симоненко, однако, это не помешало ему возложить цветы к мемориалу и почтить одного из погибших партизанских вожаков.

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