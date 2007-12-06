Польша убеждена, что Украина будет и в ЕС, и в НАТО

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ заявляет, что Польша поддерживает вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КАЧИНСКИЙ сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО сегодня в Киеве.

“Польша очень горячо поддерживает украинскую дорогу к НАТО. Мы считаем, что она полностью обоснована, но, конечно, решение должен принять украинский народ”, - сказал он.

По словам Л.КАЧИНСКОГО, Польша также поддерживает вступление Украины в ЕС. “Мы убеждены, что Украина будет и в ЕС, и в НАТО”, - добавил он.

Президент Польши назвал отношения между Украиной и Польшей, развивающиеся в последние годы, “образцом отношений родственных народов”. При этом он отметил, что история Украины и Польши «не была легкой”, но обе страны доказали способность решать проблемы и спокойно разговаривать о прошлом. “Мы являемся примером стран, которым это не мешает и они решают эти вопросы в текущем порядке”, - сказал он.

Л.КАЧИНСКИЙ также выразил надежду, что присоединение Польши к Шенгенскому соглашению не осложнит ситуацию для украинцев. “Мы будем делать все, чтобы украинцы больше всего этим воспользовались и приложим большие усилия, чтобы так было”, - заверил он, добавив, что дал соответствующие поручения польскому правительству.