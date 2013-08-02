Джемилев отправился в паломничество в Мекку
20:51, 02 августа 2013Политика
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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отправился в паломничество в Мекку.
Джемилев совершает Умру
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отбыл в Саудовскую Аравию для совершения Умры – малого паломничества на священные земли, сообщает "Религия в Украине".
«В последние 10 дней Рамадана, среди которых великая ночь предопределения – Къадыр геджесы, глава Меджлиса Мустафа Джемилев совместно с главой землячества крымских татар Асланом Омер Къырымлы совершают малое паломничество (Умра) в Мекку, в первое на земле место поклонения Аллаху», – говорится в сообщении меджлиса.Джемилева и главу землячества крымских татар в Киеве пригласил уполномоченный посол Королевства Саудовская Аравия в Украине Джудию Бен Забин Алхзала.
Помимо паломничества, глава Меджлиса проведет в Саудовской Аравии ряд встреч с представителями политических и дипломатических кругов. Визит будет продолжаться до 4 августа.
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