В Регионах говорят, что Тимошенко может стать премьером аж в марте

Все законопроекты, предварительно согласованные коалицией, которые по предложению президента должны быть приняты до голосования по кандидатуре премьер-министра, требуют принятия в трех чтениях, что может растянуть во времени их принятие.

Такое мнение высказал в четверг "регионал" Тарас Чорновил.

По его словам, фракция Партии регионов не позволит принимать эти законы "так просто, одним взмахом".

"Это разные законы, они довольно проблематичные, некоторые мы поддерживаем, против некоторых мы будем категорически выступать против. Они должны пройти первое, второе, третье чтение. Если идти по такой логике, тогда действительно премьер будет избран не ранее марта месяца", - сказал Чорновил.

Вместе с тем, он предположил, что лидер БЮТ Юлия "Тимошенко нашла способ выдавить из президента то, чтобы ее кандидатура была проголосована раньше".

По словам Чорновила, возможно, что секретариат президента на данном этапе согласится лишь на создание комиссии, которая будет дорабатывать эти проекты.

Как известно, в четверг, президент Виктор Ющенко внес кандидатуру Тимошенко на должность премьер-министра.

Ранее он заявлял, что до голосования по кандидатуре премьера парламент должен принять "наиболее чувствительные законы".

На том, что большинство перед голосованием за премьера должно принять пакет законопроектов, предусмотренных в Регламенте демократической коалиции, комментируя представление кандидатуры Тимошенко, подчеркнул в четверг и глава секретариата президента Виктор Балога.

Украинская правда