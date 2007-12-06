Ющенко расспросил Качинского о Грузии

Состоялась двусторонняя встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Республики Польша Леха КАЧИНСКОГО.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в ходе встречи стороны обсудили актуальные политические и экономические вопросы двусторонних отношений наших стран.

Главы государств в частности подняли тему приграничного сотрудничества. Речь шла о соглашении о местном приграничном движении, совместном таможенном и пограничном контроле.

Кроме того В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНСКИЙ обсудили вопросі европейской интеграции Украины. По этому поводу глава Польского государства подтвердил поддержку этого курса нашего государства.

Также стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в двух странах. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что формирование нового правительства Республики Польша не замедлит решения пакета общих ключевых вопросов, в том числе надлежащей подготовки к проведению Евро-2012 и заключения соглашения о правилах местного приграничного движения.

Глава Украинского государства, кроме того, поинтересовался виденьем польского коллеги нынешнего состояния и перспектив развития внутриполитической ситуации в Грузии по итогам недавнего визита Л.КАЧИНСКОГО в эту страну.

В конце встречи Президент Украины вручил Президенту Польши Орден Ярослава Мудрого І степени за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-польских отношений.