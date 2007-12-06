Тимошенко станет премьером на следующей неделе?

Заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ прогнозирует, что голосование в Верховной Раде за избрание Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра состоится на будущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По мнению А.ТУРЧИНОВА, полное формирование состава Кабинета министров также может произойти в тот же день, что и избрание руководителя правительства.

По пессимистическим прогнозам, отметил А.ТУРЧИНОВ, для формирования Кабмина может понадобиться не более суток. При этом депутат выразил уверенность, что голосование за Ю.ТИМОШЕНКО «будет еще более успешным, чем голосование за А.ЯЦЕНЮКА». «Я думаю, что за ТИМОШЕНКО проголосует больше депутатов, чем в (составе) коалиции», - сказал он.

В свою очередь, член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на том, чтобы формирование правительства состоялось уже после принятия Государственного бюджета на 2008 год.

Поэтому, по словам О.ЗАРУБИНСКОГО, пока не будет рассмотрен проект бюджета, вряд ли состоится назначение премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, Президент внес в Верховную Раду представление о назначении Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.