В заседании ВР объявлен перерыв

10:46, 06 декабря 2007
Политика
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Паузу взяла оппозиция

В заседании Верховной Рады Украины объявлен получасовой перерыв - до 11.05.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв был объявлен председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ по требованию двух фракций – Партии регионов и КПУ.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в 11.00 состоится Согласительный совет для согласования позиций всех фракций относительно возможности объявления перерыва в работе парламента до вторника, 11 декабря.

 

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