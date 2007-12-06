В заседании ВР объявлен перерыв
10:46, 06 декабря 2007Политика
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Паузу взяла оппозиция
В заседании Верховной Рады Украины объявлен получасовой перерыв - до 11.05.
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв был объявлен председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ по требованию двух фракций – Партии регионов и КПУ.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, в 11.00 состоится Согласительный совет для согласования позиций всех фракций относительно возможности объявления перерыва в работе парламента до вторника, 11 декабря.
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