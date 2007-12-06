Партия регионов хочет себе 11 комитетов ВР
10:18, 06 декабря 2007Политика
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Бондаренко надеется, казармы не будет
|Елена Бондаренко
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила народный депутат, член этой фракции Елена БОНДАРЕНКО.
В частности, по ее словам, фракция планирует занять руководящие должности в комитетах по вопросам бюджета, свободы слова, борьбы с оргпреступностью и коррупцией, по вопросам евроинтеграции.
Кроме того, отметила Е.БОНДАРЕНКО, фракция Партии регионов претендует на должности руководителей комитетов по вопросам социальной политики, сельского хозяйства, регламентного комитета, комитетов по правам человека и по вопросам культуры.
«Если коалиция не позволит оппозиции возглавить эти комитеты, то казарма в парламенте будет продолжаться», - сказала она.
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