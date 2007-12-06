Депутаты обсуждают предложение Яценюка

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает сделать перерыв в работе парламента для проведения консультаций между фракциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «необходимо сделать паузу в работе Верховной Рады» и провести межфракционные консультации относительно кандидатур на должности первого заместителя председателя ВР и заместителя председателя ВР, а также относительно распределения парламентских комитетов.

Сейчас в сессионном зале происходит обсуждение данного предложения.