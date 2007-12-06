Депутаты обсуждают предложение Яценюка
10:14, 06 декабря 2007Политика
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Председатель ВР считает, нужно взять паузу
|Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, «необходимо сделать паузу в работе Верховной Рады» и провести межфракционные консультации относительно кандидатур на должности первого заместителя председателя ВР и заместителя председателя ВР, а также относительно распределения парламентских комитетов.
Сейчас в сессионном зале происходит обсуждение данного предложения.
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