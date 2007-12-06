Симоненко: в работе ВР будет объявлен перерыв до вторника

В работе Верхового Совета Украины до вторника, 11 декабря, будет объявлен перерыв.

Об этом сказал корреспонденту УНИАН лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО. Он отметил, что это время необходимо для проведения консультаций между фракциями.

На вопрос, является ли это согласованной позицией всех фракций, П.СИМОНЕНКО ответил: «Сейчас Вы услышите, что председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК объявит этот перерыв до вторника».