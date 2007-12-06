Блок Литвина договаривается с коалицией

Пилипишин назвал условия

Блок Литвина договаривается с демократической коалицией о последующем сотрудничестве. Об этом в эфире Блок Литвина договаривается с демократической коалицией о последующем сотрудничестве. Об этом в эфире "5 канала" сообщил народный депутат от Блока Литвина Виктор Пилипишин: "Мы все время находимся в переговорном процессе... Договариваемся о последующем сотрудничестве. В данном случае что нас сегодня интересует больше всего: коалиция - демократическая коалиция, как она себя называет, которая создана на сегодняшний день, - будет ли она выполнять наши программные принципы? ...С 1 января у нас пойдет продажа земли - мы против этого. Против продажи земли, пока не будет сделана инвентаризация. Лично я внес закон о тендерных процедурах - сегодня реально идет грабеж государства через тендерную палату. У нас есть вопрос по оплате труда - о введении почасовой оплаты труда. У нас есть вопрос по мажоритарной системе - по избирательной системе. И мы за то, чтобы вернуться к мажоритарной системе выборов в первую очередь на местном уровне. И так далее..."

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