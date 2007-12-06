К Ющенко приехал Качиньский

6 и 7 декабря состоится официальный визит в Украину Президента Республики Польша Леха КАЧИНЬСКОГО и госпожи Марии КАЧИНЬСКОЙ.

Как сообщает пре-служба Президенту Украины, сегодня в 10.00 состоится официальная церемония встречи президентов двух стран Виктора ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКОГО перед Секретариатом Президента Украины.

В 10.15 начнется встреча глав двух государств в формате «тет-а-тет» в Доме Городецкого.

В 11.00 начнутся переговоры Президента Украины и Президента Республики Польша в расширенном составе.

В 11.45 после завершения переговоров состоится церемония подписания двусторонних документов.

В 12.00 состоится встреча президентов Украины и Польши с представителями средств массовой информации. Запланирована прямая трансляция на Первом национальном телеканале.

7 декабря В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКИЙ отбудут в Одесскую область. Главы двух государств посетят морской торговый порт «Южный». В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКИЙ, в частности, осмотрят нефтяной терминал, ознакомятся с работой порта и посмотрят презентацию перспектив совместного использования нафтопровода «Одесса - Броды».