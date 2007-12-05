Минобороны России усилило охрану станции ”Марс-75” в Херсонской области

Министерство обороны РФ приняло дополнительные меры по усилению охраны объектов навигационно-гидрографического обеспечения Черноморского флота России в Крыму, в частности - станции радионавигационной системы "Марс-75" (г.Геническ, Херсонская область), сообщили РосБизнесКонсалтинг в управлении информации и общественных связей Военно-морского флота России.

"Ожидается, что на этот объект Черноморского флота в ближайшее время прибудут судебные приставы с решением хозяйственного суда г.Херсона", - сообщили в Минобороны. Как отмечается в сообщении министерства, "этот суд в очередной раз постановил считать незаконным факт принадлежности станции "Марс-75" Черноморскому флоту России".

По мнению Минобороны РФ, "решения местных судебных инстанций не имеют юридической силы в отношении проблем, касающихся подписанных между двумя государствами соглашений". Как подчеркивается в сообщении российского военного ведомства, "для решения спорных вопросов в этой сфере существует российско-украинская подкомиссия по вопросам пребывания и функционирования Черноморского флота РФ на территории Украины". "В рамках заседаний этой подкомиссии ведется конструктивный диалог, в ходе которого обсуждаются все проблемы данного характера", - отметили в Министерстве обороны РФ.

В конце января 2007 г. главный судебный исполнитель Херсонской области Игорь Маникин на основании решения Хозяйственного суда Херсонской области уже предпринимал попытку принудительного изъятия этого навигационно-гидрографического объекта из ведения Черноморского флота РФ. Тогда судебным исполнителям было отказано в приеме предписания о принудительном изъятии станции "Марс-75" и допуске на территорию военного объекта, а командование ЧФ усилило охрану.