Партия регионов может предоставить Яценюку первого заместителя

Вице-премьер-министр, народный депутат Александр КУЗЬМУК (фракция Партии регионов) не исключает, что Партия регионов откажется от выдвижения своей кандидатуры на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Такое мнение А.КУЗЬМУК выразил в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Партия регионов не рассматривала вопрос выдвижения своей кандидатуры на должность вице-спикера. Мы готовы рассматривать этот вопрос при условии, что Партия регионов будет ядром консолидации», - сказал А.КУЗЬМУК.

Вице-премьер не исключил, что Партия регионов может отказаться от выдвижения своей кандидатуры в связи с тем, что партия не вошла в состав коалиции.

«Возможно, не будем выдвигать», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов завтра, 6 декабря, на заседании фракции определит стратегию по выдвижению кандидатуры на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.