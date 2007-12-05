Янукович не доволен ценой на газ

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не удовлетворен результатами переговоров министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО по цене на российский газ для Украины.

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Я откровенно вам скажу, что я не удовлетворен этим решением. Более того, у меня не было такого разговора с премьер-министром России. Мы договаривались, что мы проводим переговоры. Но, учитывая это сложное политическое время, было принято решение и подписаны соответствующие директивы Президентом Украины министру топлива и энергетики», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства также сообщил, что еще не разговаривал с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Вместе с тем, В.ЯНУКОВИЧ сослался на Ю.БОЙКО, который считает, что достигнутые договоренности являются наилучшим вариантом для Украины на 2008 год.

По словам премьера, на министра Ю.БОЙКО «давили подписывать этот документ на дальнейшие годы с учетом увеличения цены на газ».

«Он (Ю.БОЙКО – УНИАН) говорит, что отказался от этого, не имея на это соответствующих полномочий, и договорился на подписание этого соглашения (на 2008 год – УНИАН)», - добавил он.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что такого разговора не было на уровне руководства государства, и фактически мы сегодня получили не то, … не прогнозируемый результат. Мы понимаем, что увеличение цены (на газ) – Туркменистан поднял, Узбекистан поднял, и цены (Газпрому) на газ невозможно было не повысить. Но на сколько – здесь есть большой вопрос», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также не стал утверждать, что достигнутые договоренности являются окончательными.

«Я не готов ответить сейчас на этот вопрос, после определенных разговоров, прежде всего с Президентом Украины, а потом уже, в случае необходимости, на уровне руководства России», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

Стороны договорились, что в 2008 году цена газа на границе России и Украины будет составлять 179,5 долл. за 1 тыс. кубометров.

Фактически рост цен на газ для Украины составил 38% - со 130 долл. за 1 тыс. куб. м в 2007 году до 179,5 дол. за 1 тыс. куб. м в следующем. До последнего момента Украина рассчитывала, что стоимость газа на 2008 год не превысит 160 долл. за 1 тыс. куб. м. Эта цифра уже заложена в проекте госбюджета-2008.

Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Таким образом, стоимость транзита российского газа по территории Украины выросла на 6,2% - с 1,6 долл. до 1,7 за транзит 1 тыс. куб. на 100 км.

Транзит российского газа через Украину составляет порядка 80% от российского экспорта.

Плата за транзит газа через территорию Украины в 2007 году составляет 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 км расстояния.

3 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО встретился с Ю.БОЙКО и передал ему Директивы по проведению российско-украинских переговоров об условиях поставок газа в Украину и его транзита.

Россия является единственным поставщиком природного газа в Украину. В свою очередь, Украина обеспечивает транзит около 70% всего газа, экспортируемого Россией.