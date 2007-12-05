Луценко взялся за Медведько

Народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО инициировал сбор подписей под проектом постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что основанием для выражения недоверия А.МЕДВЕДЬКО является необеспечение им в должности генпрокурора надлежащего расследования Генеральной прокуратурой уголовных дел, представляющих общественный интерес, его бездеятельность, в результате чего снизился уровень прокурорского надзора и ухудшилась защита интересов государства и граждан.

Согласно статье 85 пункта 25 Конституции Украины Верховная Рада имеет право выразить недоверие генпрокурору с его последующей отставкой.

После сбора подписей 150 народных депутатов проект передается на регистрацию в аппарат Верховной Рады.