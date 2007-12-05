Ляпина советует Ющенко уводить ”византийца” Балогу

Член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ксения ЛЯПИНА выступает за отстранение носителей “византийской политики” от влияния на реальную власть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока НУ-НС, К.ЛЯПИНА сказала журналистам: “Избрание ЯЦЕНЮКА председателем парламента является победой демократической коалиции”.

“Мы выполнили все свои публичные обязательства, однако, вместо того, чтобы получить поддержку общества, как последовательная политическая сила, мы частично ее потеряли, из-за византийских попыток кое-кого поинтриговать”, – сказала она.

По словам К.ЛЯПИНОЙ, поскольку время кулуарной, византийской политики закончилось, то и носители такой политики также должны отходить от влияния на реальную политику: “В данном случае носителем такой политики является безусловно Виктор БАЛОГА. Фактически, вчера было его поражение, поскольку 227 голосов за председателя Верховной Рады – это победа наших избирателей, которые поручили блоку «Наша Украина – Народная самооборона» вместе с БЮТ создать демократическую коалицию".

“Таким образом, нужно просто изменять стиль политики и, соответственно, носители публичной политики становятся сегодня более востребованными и, наверное, Президенту стоит обратить на это внимание и отстранить носителя византийской политики от себя”, – подчеркнула К.ЛЯПИНА.