Ющенко эмоционально и жестко поговорил с Януковичем

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в Украине недопустимо огульно закрывать шахты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на заседании Кабинета министров, говоря о последних трех взрывах на донецкой шахте им. А.Засядько.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что разговаривал с Президентом об авариях на этой шахте. “Это был достаточно эмоциональный разговор, были жесткие требования со стороны Президента… Я согласен с такой позицией, и мы занимали такую позицию”, - сказал премьер.

Он заявил, что на сегодняшний день крайне назрела необходимость реформирования угольной отрасли, что правительство и намерено сделать в ближайшее время.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «угольная отрасль в экономике Украины играет самую важную роль, и огульно идти путем закрытия шахт, участков – нельзя. Этим будет нанесен сокрушительный удар по экономике. Мы наоборот должны увеличивать добычу угля, но подходить очень взвешенно к этим вопросам».

Премьер отметил, что сегодня, учитывая все имеющиеся возможности горного хозяйства Украины, надо развивать науку. «Нам нужно совсем другое отношение в вопросах охраны труда – надо менять параметры, в том числе и государственного финансирования, и науки, и охраны труда», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомним, что сегодня Украина добывает около 80 млн. тонн угля, а необходимо 100 млн. тонн.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, в будущем, учитывая мировые тенденции, потребность в угле будет возрастать, и Украине не желательно быть зависимой от экспортеров - России и Польши, поскольку к этому не готовы транспортные системы.