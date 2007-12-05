Яценюк не пришел на заседание Кабмина

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ от имени правительства поздравил Арсения ЯЦЕНЮКА с избранием председателем Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Кабинета министров В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Арсений ЯЦЕНЮК сегодня отсутствует, я не знаю, по каким причинам. Я считаю, что мы должны поздравить Арсения Петровича с избранием – это член нашего правительства, министр, и пожелаем ему успехов в этой работе».

Глава правительства считает, что избрание председателя Верховной Рады положит начало работе парламента.

«Это крайне необходимо, потому что политический кризис, который продолжается уже более 8 месяцев, и экономический кризис зависят от эффективности работы всей системы власти», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.