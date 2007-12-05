У Луценко есть два варианта, как скинуть Черновецкого

Член фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» народный депутат Юрий ЛУЦЕНКО считает, что должна быть создана парламентская следственная комиссия по расследованию деятельности власти Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная Самооборона», так он прокомментировал инициативу своих коллег по фракции о создании в парламенте следственной комиссии по расследованию фактов нарушения Конституции и законов Украины мэром Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ и секретарем Харьковского горсовета Геннадием КЕРНЕСОМ.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Есть принципиальная разница – в действующем законодательстве есть статьи, которые прямо дают ответы, как сменить мэра, который позорит город. Губернатор области может напрямую подать в Верховную Раду предложение о перевыборах, и большинство в парламенте может их провозгласить без изменений в законодательство. Конечно, перед этим должна поработать комиссия, которая покажет, по крайней мере, основные нарушения законодательства».

По Киеву решить этот вопрос несколько сложнее, ведь согласно закону о специальном статусе Киева как столицы Украины городской председатель одновременно является председателем горадминистрации, поэтому методы смены киевской власти являются более сложными, отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Но общая рабочая группа НУ-НС и БЮТ уже разработала два варианта подхода к решению этой проблемы. В свое время они будут предложены Верховной Раде. Перед этим также будет создана временная следственная комиссия по проверке деятельности киевской власти», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений Харьковского городского председателя М.ДОБКИНА и секретаря Харьковского горсовета Г.КЕРНЕСА.

Проект внесли народные депутаты Александр ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Олег ЛЯШКО (БЮТ) и Николай КАТЕРИНЧУК (НУ-НС).