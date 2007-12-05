Симоненко обвиняет Тимошенко и Ющенко в шантаже

Лидер фракции Компартии Петр Симоненко обвиняет президента Виктора Ющенко и лидеров демократических фракций в шантаже депутатов во время тайного голосования за спикера Верховной Рады.

"Вчера, во время так называемого "тайного" голосования, были дерзко нарушены права человека и депутата на свободное волеизъявление, а лидеры "помаранчевых" фракций и президент, как почетный глава "Нашей Украины", фактически шантажировали народных избранников", - сказал лидер КПУ.

"Это один из вариантов политической коррупции, только в данном случае депутатам не предлагали деньги за голосование, а угрожали финансовыми и другими неприятностями", - цитирует его слова пресс-служба партии.

По убеждению Симоненко, "таким образом, они, "помаранчевые" соединили политическую коррупцию и грубый шантаж".

"Вчерашний день продемонстрировал – эти два принципа: политическая коррупция и шантаж, будут основными при организации работы Верховной Рады и Кабмина", - подчеркнул лидер КПУ.

Украинская правда