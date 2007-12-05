Украинцы отныне не могут служить в российской армии и ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу прохождения военной службы иностранными гражданами и лицами, имеющими двойное гражданство", сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-службу Кремля.

Закон принят Государственной Думой 13 ноября 2007 года и одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 года.

Закон вносит изменения в ряд законодательных актов РФ "в целях исключения поступления на военную службу по контракту и прохождения военной службы в органах федеральной службы безопасности, федеральных органах государственной охраны, органах внешней разведки РФ и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации иностранных граждан и граждан РФ, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства", говорится в справке к закону.