Коалиция начинает с Добкина и Кернеса?

В парламенте зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию обстоятельств относительно фактов нарушения Конституции, законов Украины городским председателем Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ и секретарем Харьковского городского совета Геннадием КЕРНЕСОМ в системе тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений при исполнении ими служебных обязанностей.

Как отмечается на официальном сайте парламента, инициаторами создания Временной следственной комиссии ВР являются народные депутаты Украины Александр ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Николай КАТЕРИНЧУК (“Наша Украина – Народная самооборона”) и Олег ЛЯШКО (БЮТ).

В пояснительной записке к документу его авторы указывают, что в Харькове “имеют место неодиночные факты нарушения Конституции Украины, законов Украины” М.ДОБКИНЫМ и Г.КЕРНЕСОМ в системе тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений, в частности и, во время рассмотрения вопросов на заседаниях сессий городского совета.

Поэтому одной из задач деятельности ВСК предусмотрено изучение обстоятельств нарушений законодательства этими чиновниками в указанных сферах, а также обнародование соответствующей информации.

Проект постановления предусматривает, что в состав ВСК войдут 9 народных депутатов от всех представленных в парламенте фракций. ВСК будет действовать шесть месяцев со дня образования. В то же время отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе предлагается заслушать не позже трехмесячного срока со дня создания комиссии.