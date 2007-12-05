Тимошенко собиралась допустить Россию к контролю над трубой?

Избрание Арсения Яценюка спикером и следующее за этим премьерство Юлии Тимошенко уже не скажутся на росте цены на газ. Об этом сообщают Экономические известия со ссылкой на источник в блоке «Наша Украина — Народная самооборона».

Издание утверждает, что поспешное решение о новой цене газа для Украины – 179,5 долларов за тысячу кубических метров, о котором вчера заявил министр топлива и энергетики Юрий Бойко, было принято по двум причинам.

На днях стало известно о желании Казахстана и Узбекистана (они до сих пор продавали свой газ для «Газпрома» по цене $100) увеличить цену на свой газ. «Нам пришлось подписывать договор с «Газпромом», пока он не завершил свои переговоры с узбеками и казахами,— если бы мы решили ждать, стоимость газа в 2008 г. была бы еще выше»»,— пояснил изданию источник в Москве.

«Александр Турчинов, который за последние месяцы неоднократно бывал в Москве, сумел договориться на самом высочайшем уровне, что Тимошенко в обмен на замораживание цены на газ передаст миноритарный пакет по управлению украинской газотранспортной системой «Газпрому»,— так утверждает источник в НУ-НС. Он не исключил, что этой договоренностью спровоцировано и вашингтонское заявление Александра Медведева, заявившего, что российский монополист откажется от RosUkrEnergo, выполнявшего до сих пор роль политического стабилизатора цены на газ. Если RosUkrEnergo уйдет с рынка, это приведет к ликвидации «УкрГаз-Энерго» — дочки RosUkrEnergo и НАК «Нефтегаз Украины».

Напомним, что вчера предправления «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Юрий Бойко достигли договоренности о том, что в 2008 г. Украина будет покупать газ по $179,5 за 1 тыс. куб. м. Одновременно в Вашингтоне зампредправления российского монополиста Александр Медведев заверил, что «Газпром» намерен отказаться от услуг посредника — RosUkrEnergo.

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко также неоднократно заявляла о том, что Украина должна отказаться от услуг газовых посредников. И упоминала в этом контексте RosUkrEnergo.