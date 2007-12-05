Регионы успокоились и признали Яценюка

Фракция Партии регионов признает результаты выборов председателя Верховной Рады и намерена работать со спикером Арсением ЯЦЕНЮКОМ в нормальном режиме.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил народный депутат Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов).

«Фракция Партии регионов не принимала участия в голосовании. Мы вышли из зала в качестве протеста против нарушения демократии, но это не означает, что мы не признаем Арсения ЯЦЕНЮКА в качестве председателя Верховной Рады. Он не виноват в том, что Юлия ТИМОШЕНКО продемонстрировала казарменную демократию», - сказала А.ГЕРМАН.

Народный депутат подчеркнула, что фракция Партии регионов намерена контролировать соблюдение регламента Верховной Рады и национального законодательства. «ЯЦЕНЮК – глава Верховной Рады, и если он будет следить за тем, чтобы Верховная Рада работала в соответствии с регламентом и законом, мы будем нормально работать», – добавила она.

В то же время А.ГЕРМАН не сообщила о намерениях фракции Партии регионов по выдвижению кандидатуры на должность первого вице-спикера. «Этот процесс пока находится в стадии обсуждения», - отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря один из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что Партия регионов не признает результатов голосования за кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на должность председателя Верховной Рады и намерена обжаловать их в суде.