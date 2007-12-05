Ющенко: граждане - не дальтоники

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что ни одной политической силе избиратель не давал мандат на блокирование работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совещании с представителями ассоциаций и органов местного самоуправления.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на сегодня главной задачей политиков является обеспечение спокойствия в украинском парламенте.

«Вы знаете, ни одна часть общества не давала мандат депутатам на это противостояние, на такой тип противостояния», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что все парламентские силы разные. «Но наилучше всего в политике людей объединяют не портфели, не кресла, а национальные интересы – так сходятся целые нации, так возникает национальное понимание», - подчеркнул Президент, добавив, что противостояние наступает именно тогда, когда начинают руководствоваться, прежде всего, делением должностей, а не национальными интересами.

В.ЮЩЕНКО считает, что подобное «спекулятивное противостояние может разделить общество на две части – есть «белая» часть, а есть «черная», и «белая» с «черной» воюют». Он добавил, что граждане - не дальтоники и видят мир разноцветным, потому политическим силам нужно находить в себе силы и мужество ради обеспечения спокойствия в стране идти на диалог.