Ющенко: граждане - не дальтоники

11:24, 05 декабря 2007
Политика
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Президент - против спекулятивного противостояния

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что ни одной политической силе избиратель не давал мандат на блокирование работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совещании с представителями ассоциаций и органов местного самоуправления.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на сегодня главной задачей политиков является обеспечение спокойствия в украинском парламенте.

«Вы знаете, ни одна часть общества не давала мандат депутатам на это противостояние, на такой тип противостояния», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что все парламентские силы разные. «Но наилучше всего в политике людей объединяют не портфели, не кресла, а национальные интересы – так сходятся целые нации, так возникает национальное понимание», - подчеркнул Президент, добавив, что противостояние наступает именно тогда, когда начинают руководствоваться, прежде всего, делением должностей, а не национальными интересами.

В.ЮЩЕНКО считает, что подобное «спекулятивное противостояние может разделить общество на две части – есть «белая» часть, а есть «черная», и «белая» с «черной» воюют». Он добавил, что граждане - не дальтоники и видят мир разноцветным, потому политическим силам нужно находить в себе силы и мужество ради обеспечения спокойствия в стране идти на диалог.

 

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