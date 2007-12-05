Ющенко поздравил весь народ с Яценюком

10:58, 05 декабря 2007
Политика
1278

Президент пожелал спикеру успехов

Ющенко, ЯценюкПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Арсений ЯЦЕНЮК будет спикером всего парламента, а не только его отдельной части.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Киеве на совещании с представителями ассоциаций и органов местного самоуправления.

В.ЮЩЕНКО назвал вчерашнее голосование в Верховной Раде за избрание председателя парламента чрезвычайно важным шагом, пожелал А.ЯЦЕНЮКУ успехов и поздравил весь украинский народ и парламент с этим избранием.

«Я убежден, что Арсений Петрович будет тем талантливым спикером украинского парламента, который каждой фиброй чувствует, что он является спикером всего парламента, а не только большинства или нескольких политических сил», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО назвал избрание А.ЯЦЕНЮКА председателем парламента исключительным политическим событием для решения главного вопроса - обеспечения стабильности в Украине.

Президент выразил убеждение, что сегодня на всех ступенях власти и общественность в целом осознают важность преодоления политического кризиса.

«Если страна не справится с вызовом политической дестабилизации, у нас будут забраны ключевые элементы нашего прогресса. Политическая нестабильность отвергает украинские возможности», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что наступает этап политической стабильности. «Я надеюсь, что сегодня украинский парламент с новыми усилиями, с новым составом, большинством, с амбициями берется за выполнение чрезвычайно благородных вещей. Я желаю Арсению Петровичу всяческих благ и успехов в этой чрезвычайно сложной работе», - сказал Президент.

Он попросил руководителей органов местного самоуправления оказывать всяческую помощь новому председателю парламента.

При этом глава государства подчеркнул, что речь идет не о персоналиях, не о конкретных политических силах. По его словам, речь идет о возвращении уважения к высшему законодательному органу и силам, которые его представляют.

«И мы надеемся, что это первый шаг к радикальным изменениям в нашей стране, поэтому, Арсений Петрович, с Богом!», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря было официально объявлено об избрании А.ЯЦЕНЮКА на должность председателя Верховной Рады Украины. По данным Счетной комиссии ВР, кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА путем тайного голосования поддержали 227 народных депутатов.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter