Ющенко поздравил весь народ с Яценюком

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Арсений ЯЦЕНЮК будет спикером всего парламента, а не только его отдельной части.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Киеве на совещании с представителями ассоциаций и органов местного самоуправления.

В.ЮЩЕНКО назвал вчерашнее голосование в Верховной Раде за избрание председателя парламента чрезвычайно важным шагом, пожелал А.ЯЦЕНЮКУ успехов и поздравил весь украинский народ и парламент с этим избранием.

«Я убежден, что Арсений Петрович будет тем талантливым спикером украинского парламента, который каждой фиброй чувствует, что он является спикером всего парламента, а не только большинства или нескольких политических сил», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО назвал избрание А.ЯЦЕНЮКА председателем парламента исключительным политическим событием для решения главного вопроса - обеспечения стабильности в Украине.

Президент выразил убеждение, что сегодня на всех ступенях власти и общественность в целом осознают важность преодоления политического кризиса.

«Если страна не справится с вызовом политической дестабилизации, у нас будут забраны ключевые элементы нашего прогресса. Политическая нестабильность отвергает украинские возможности», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что наступает этап политической стабильности. «Я надеюсь, что сегодня украинский парламент с новыми усилиями, с новым составом, большинством, с амбициями берется за выполнение чрезвычайно благородных вещей. Я желаю Арсению Петровичу всяческих благ и успехов в этой чрезвычайно сложной работе», - сказал Президент.

Он попросил руководителей органов местного самоуправления оказывать всяческую помощь новому председателю парламента.

При этом глава государства подчеркнул, что речь идет не о персоналиях, не о конкретных политических силах. По его словам, речь идет о возвращении уважения к высшему законодательному органу и силам, которые его представляют.

«И мы надеемся, что это первый шаг к радикальным изменениям в нашей стране, поэтому, Арсений Петрович, с Богом!», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря было официально объявлено об избрании А.ЯЦЕНЮКА на должность председателя Верховной Рады Украины. По данным Счетной комиссии ВР, кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА путем тайного голосования поддержали 227 народных депутатов.