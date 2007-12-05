Тимошенко: у Партии регионов нет шансов выиграть суд

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что у Партии регионов нет шансов выиграть суд в случае обжалования результатов голосования по кандидатуре председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала в интервью журналистам, комментируя заявление представителей ПР о намерении обжаловать результаты голосования.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что у Партии регионов «нулевые шансы» выиграть это дело, поскольку каждый народный депутат имеет право обнародовать свою позицию, в том числе и по голосованию за спикера. Она подчеркнула, что БЮТ есть и остается сторонником отмены тайных голосований в парламенте как таковых. «Это интриги, подкуп, предательство, коррупция», - подчеркнула она. При этом лидер БЮТ выразила уверенность, что демократическая коалиция изменит эту норму регламента.