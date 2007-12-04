Депутат Киселёв объяснил, почему порвал бюллетень депутата Терёхина

Коалиция обещает проводить голосование за кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя Верховной Рады, пока представителям Партии регионов не надоест мешать процессу голосования.

Об этом в интервью УНИАН сообщил член фракции НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, если представители Партии регионов возле урн ожесточенно препятствуют проведению голосования, он не исключает, что во время подсчета голосов депутаты от Партии регионов «их (бюллетени) просто съедят». «Ничего, будем голосовать, пока они не наедятся», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, депутат из фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ объяснил журналистам, что порвал бюллетень Сергея ТЕРЕХИНА, потому что он «вызывающе продемонстрировал бюллетень перед глазами».

В то же время С.ТЕРЕХИН написал заявление с просьбой выдать ему новый бюллетень для голосования.