Кабмин рассмотрит ограничение льгот депутатов

Согласно повестке дня заседания правительства, докладчиком по этому вопросу является министр социальной политики Наталия Королевская.

Как отметили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, сейчас этот законопроект готовится, и после одобрения правительством будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, раньше Королевская заявила, что в случае принятия законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины „О статусе народного депутата Украины” (относительно ограничения отдельных льгот для народных депутатов Украины)" экономия средств госбюджета будет составлять 100 млн грн в год.

Минсоцполитики предлагает радикальное сокращение расходов, не связанных непосредственно с законодательной деятельностью депутатов, а также обнуление большинства социальных гарантий действующих и бывших парламентариев. В частности, предлагается отменить денежную компенсацию за депутатские квартиры, заменив ее нормой о временном предоставлении служебного жилья. Предусмотрено лишение депутатов права на бесплатные путевки, страхование, санаторно-курортное обслуживание на пенсии.

Кроме того, авторы документа считают необходимым отменить выплаты безработным депутатам, сложившим полномочия (сейчас им выплачивается около 14 тыс. грн в месяц на протяжении года, а затем — 7 тыс. грн в месяц до наступления пенсионного возраста), и льготный механизм учета стажа при расчете пенсии бывших депутатов.

Также Минсоцполитики предлагает отменить бесплатные авиабилеты для народных депутатов на внутренние рейсы и только депутатам-мажоритарникам, избранным за пределами Киева, компенсировать расходы на поездки и перелеты, но не более как за 50 рейсов в год.

Кроме того, в проекте закона есть норма об обязательном посещении депутатами пленарных заседаний и заседаний комитетов, а в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин предложено не выплачивать депутату заработную плату за день прогула и штрафовать в размере одной минимальной зарплаты.