Кабмин рассмотрит ограничение льгот депутатов
Сегодня на заседании Кабинета министров будет рассмотрен проект закона "О внесении изменений в Закон Украины „О статусе народного депутата Украины” (об ограничении отдельных льгот для народных депутатов Украины)".
Согласно повестке дня заседания правительства, докладчиком по этому вопросу является министр социальной политики Наталия Королевская.
Как отметили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, сейчас этот законопроект готовится, и после одобрения правительством будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.
Как сообщал УНИАН, раньше Королевская заявила, что в случае принятия законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины „О статусе народного депутата Украины” (относительно ограничения отдельных льгот для народных депутатов Украины)" экономия средств госбюджета будет составлять 100 млн грн в год.
Минсоцполитики предлагает радикальное сокращение расходов, не связанных непосредственно с законодательной деятельностью депутатов, а также обнуление большинства социальных гарантий действующих и бывших парламентариев. В частности, предлагается отменить денежную компенсацию за депутатские квартиры, заменив ее нормой о временном предоставлении служебного жилья. Предусмотрено лишение депутатов права на бесплатные путевки, страхование, санаторно-курортное обслуживание на пенсии.
Кроме того, авторы документа считают необходимым отменить выплаты безработным депутатам, сложившим полномочия (сейчас им выплачивается около 14 тыс. грн в месяц на протяжении года, а затем — 7 тыс. грн в месяц до наступления пенсионного возраста), и льготный механизм учета стажа при расчете пенсии бывших депутатов.
Также Минсоцполитики предлагает отменить бесплатные авиабилеты для народных депутатов на внутренние рейсы и только депутатам-мажоритарникам, избранным за пределами Киева, компенсировать расходы на поездки и перелеты, но не более как за 50 рейсов в год.
Кроме того, в проекте закона есть норма об обязательном посещении депутатами пленарных заседаний и заседаний комитетов, а в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин предложено не выплачивать депутату заработную плату за день прогула и штрафовать в размере одной минимальной зарплаты.