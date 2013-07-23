24 июля состоится заседание Кабинета министров

24 июля 2013 года под председательством первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, который в соответствии с частью 4 статьи 42 Закона Украины «О Кабинете министров Украины» выполняет полномочия премьер-министра Украины, состоится заседание Кабинета министров Украины.

Начало мероприятия в 10:00.

Сбор журналистов до 9:30.

Место проведения: ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Вход (только по паспортам) с ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 6-й этаж.

Во время заседания правительства запланировано проведение брифингов с участием министра доходов и сборов Александра Клименко, министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина, министра культуры Леонида Новохатько.

Аккредитация СМИ проводится до 17:00 23 июля 2013 года по телефонам: 256-78-89, 256-67-11.