Ильенко: когда еще было время, Киевсовет дерибанил землю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после встречи председателя КГГА Александра Попова с народными депутатами, избранными в мажоритарных округах в Киеве.

“Сейчас происходит дубовая попытка политического шантажа, когда нам говорят, что, мол, есть 100 млн грн на социальные потребности и, соответственно, нужно провести сессию Киевсовета для того, чтобы это сделать, а если сессия не состоится, то виновата оппозиция”, - сказал Ильенко.

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Он добавил, что эти решения “никто не мешал принимать до 2 июня”, вместо этого на последнем легитимном заседании Киевсовета “занимались дерибаном земли, коммунальной собственности... Вопросы эти (относительно социальных потребностей - УНИАН) почему-то их не интересовали. Они их отложили специально, чтобы потом нас этим шантажировать”.

По его словам, то, что обязательно нужно решение Киевсовета для того, чтобы эти средства дошли до людей, является “абсолютно надуманным и манипулятивным”.

Ильенко отметил, что, в частности, в Тернопольской области “Партия регионов создала ситуацию, когда там вообще нет годового бюджета на 2013 год”. “И ничего, город функционирует, потому что работает предыдущий бюджет, прошлого года, никто там не капризничает, никакие выплаты не прекратились”, - сказал депутат.

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По словам Ильенко, единственной формой компромисса является следующая: Попов должен обратиться к Президенту Украины Виктору Януковичу, председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку и лидеру фракции Партии регионов Александру Ефремову с призывом немедленно провести выборы в Киеве.

«Мы, оппозиционные фракции в парламенте, если мы увидим политическую волю со стороны Партии регионов, готовы проводить внеочередное заседание Верховной Рады, внеочередную сессию и прямо через неделю принимать решение о проведении внеочередных выборов в Киевсовет и Киевского городского председателя», - сказал Ильенко.