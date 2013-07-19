Свообода предлагает почтить депортированных в Польше украинцев

Народные депутаты Украины от Всеукраинского объединения «Свобода» подготовили проект постановления Верховной Рады Украины «О почтении памяти жертв депортаций и этнических чисток с признаками геноцида (к 70-й годовщине начала депортаций украинцев Польской Народной Республикой 1944–1951 гг.)».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Свободы».

Документ предусматривает подготовку и организацию на государственном уровне мероприятий по почтению памяти жертв депортаций и этнических чисток, в частности установление на территории Республики Польша памятных знаков украинцам, насильственно переселенным со своих этнических земель. Предусмотрена также организация международных научных конференций, издание книг на украинском и иностранных языках, предоставление возможности депортированным и их потомкам упрощенного получения виз для въезда на территорию Республики Польша с целью посещения мест прежнего проживания, могил родных. Кроме этого, предусмотрено внесение изменений в законодательство Украины, регулирующих статус депортированных и жертв политических репрессий и тому подобное.

«Принудительное выселение 700 тыс. украинцев с их этнических земель в составе Польской Народной Республики 1944–1951 гг. было одной из самых трагических страниц в новейшей истории Украины. Целенаправленная политика Польского государства и деятельность польских шовинистических организаций привели к разрушению исторических и культурных ценностей Лемковщины, Холмщины, Подляшья, Надсянья, поставили под угрозу уничтожения целые этнографические группы украинского народа. Украинское, польское общество и мировое сообщество должны осудить эти преступления, чтобы они больше никогда не повторялись. Украина и Польша должны работать над новой общей историей – историей справедливости, взаимоуважения, сотрудничества и дружбы», – подчеркнул один из авторов проекта постановления, депутат Олег Панькевич.

В то же время украинские историки обращают внимание на то, что инициативой исключительно Польши была лишь акция "Висла" 1947 года, которая сопровождалась использования военной силы и массовым насилием над украинцами. От операции "Висла" пострадало около 150 тысяч украинцев.

В других депортационных акциях 1944-1951 года частичная вина лежит на УССР, которая проводила политику "обмена населения" в 1944-1946 годах. В частности, в сентябре 1944 года было заключено соглашение между УССР и ПНР, которое предусматривало «эвакуацию украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР», подписанное со стороны УССР Никитой Хрущевым. Вследствие этой политики около 480 тысяч украинцев были переселены из Польши, где до того лишили права собственности на землю и культурной самоорганизации.

В 1951 году депортации населения происходили при обмене территориями между Польшей и СССР, неформальным инициатором которого называют именно СССР. С территории, передаваемой Польше, тогда отселили около 30 тысяч украинцев.