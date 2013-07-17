Власенко: Азаров должен ответить на вопросы Евросуда до 23 октября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

Он отметил, что ЕСПЧ завершил подготовительную часть в рассмотрении второй жалобы Тимошенко.

“Сейчас вопросы находятся на рассмотрении у правительства, и в соответствии с установленной процедурой правительство обязано дать ответы на вопросы в течение 16 недель. Это стандартная процедура Европейского суда по правам человека, и окончательно должно дать ответы правительство 23 октября 2013 года”, - сказал Власенко.

Он отметил, что после этого, в соответствии с процедурой, защита должна представить свои возражения и замечания правительству.

“Мы сделаем это очень быстро, в течение одной недели, максимум двух, и после этого в любой момент можно будет ожидать решения Европейского суда по правам человека”, - сказал Власенко.

По словам защитника, процедура в ЕСПЧ не предусматривает конкретных дат, но решение после соответствующих процедур может появиться в любой момент.

Власенко отметил, что вторая жалоба Тимошенко касается, в частности, отсутствия независимого и справедливого правосудия при рассмотрении газового дела. По его словам, это нарушение статьи 6 Европейской конвенции по правам человека в сочетании со статьей 18 относительно политических мотивов всего судебного процесса во всех судах при рассмотрении газового дела. Также в своей жалобе Тимошенко отмечает незаконность возобновления уголовного производства по делу о ЕЭСУ, которое слушается в Харькове. Также в жалобе содержится ряд замечаний о нарушениях, связанных, в частности, с нарушением статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, а также статьи 3.

Как сообщал УНИАН, согласно информации пресс-службы ЕСПЧ от 15 июля, суд начал рассмотрение дела по уголовному производству против Тимошенко.

ЕСПЧ довел до сведения украинского правительства второе заявление Тимошенко и предложил представить свои замечания по поданным жалобам.

Второе заявление Тимошенко касается ее уголовного преследования в связи с заключением договора купли-продажи природного газа.

Это заявление было подано 10 августа 2011 года и касается вопросов справедливости уголовного производства. В нем Тимошенко обжалует нарушение параграфа 1 и параграфа 3 статьи 6 Конвенции по правам человека относительно права на справедливый суд, обращая внимание на трудности, с которыми ей пришлось столкнуться во время защиты себя в национальных судах. Кроме того, Тимошенко ставит под сомнение независимость и непредвзятость судов Украины.

Бывший премьер также ставит под сомнение качество положений Уголовного кодекса, которые были применены к ее делу, заявляя о нарушении статьи 7 Конвенции по правам человека (запрещение наказания без закона), а также заявляет о том, что дело против нее было политически мотивированным и представляло злоупотребление системой уголовного правосудия.

Тимошенко также подала ряд жалоб о нарушении статьи 3 конвенции, предусматривающей запрещение пыток, и статьи 8 конвенции, предусматривающей обеспечение права на уважение к частной и семейной жизни.

В этом контексте бывший премьер обжалует появление в Интернете и в эфире ряда региональных телеканалов видеозаписи, сделанной во время ее пребывания в больнице, где изображается она в палате во время медицинских процедур.

Тимошенко заявила, что по крайней мере еще три видеозаписи с ее изображением были размещены на официальной Интернет-странице Государственной пенитенциарной службы Украины, а также обнародована в Интернете аудио-запись ее разговора с мужем.

Бывший премьер также обжалует тот факт, что с 5 августа 2011 года она была лишена какой-либо возможности общаться со средствами массовой информации и внешним миром, что негативно повлияло на ее политическую жизнь.