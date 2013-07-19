«Свобода»: политический кризис в Тернополе спровоцирован из Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении областной организации ВО «Свобода», обнародованном на официальном партийном сайте организации.

«Сегодня можно с уверенностью утверждать, что политический кризис в Тернопольской области спровоцирован из кабинетов киевских правительственных чиновников, однако на местном уровне ответственность за непринятие областного бюджета, программы социально-экономического развития и еще десятков важных для области решений лежит непосредственно на руководителе областной государственной администрации Валентине Хоптяне. Именно представители Партии регионов, областным руководителем которых является Хоптян, беспрецедентно и абсолютно безнаказанно пренебрегают нормами законодательства, 12 решениями судов и постановлениями Центральной избирательной комиссии», – говорится в заявлении.

В нем представители «Свободы» также отмечают, что вследствие невыполнения членами областной ТИК от Партии регионов, Народной партии и Коммунистической партии требований законодательства и решений судов, а также постановления Центральной избирательной комиссии депутатские полномочия 1000 дней не могут приобрести 19 депутатов Тернопольского облсовета.

«170 тысяч жителей Тернопольской области, которая составляет 15,8% избирателей, не имеют своего представительства в областном совете, что является грубым нарушением Конституции Украины и закона "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов", – отмечается в заявлении.

«Свободовцы» напомнили, что новый состав Тернопольской областной избирательной комиссии, начиная с февраля 2013 года, пытался собраться около 10 раз, однако в результате систематической неявки 9 членов избирательной комиссии от "регионалов", "литвиновцев" и коммунистов решение о введении депутатов областного совета принято не было.

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По мнению авторов заявления, члены ТИК от провластных партий сознательно и умышленно нарушили нормы Конституции Украины, законов, решения судов и постановления ЦИК о признании полномочий депутатов Тернопольского облсовета. "Совершение такого преступления предусматривает уголовную ответственность, вплоть до лишения преступника свободы. Очевидно, что безрезультатное уголовное расследование указанного преступления в течение 2 лет возможно лишь при условии откровенного устранения органов правопорядка от исполнения законных обязанностей», – говорится в заявлении.

Представители ВО «Свобода» также отбросили «обвинение обслуги "регионалов" в том, что вроде бы "Свобода" блокирует использование средств Государственного бюджета в Тернопольской области и игнорирует нужды населения».

«Наше общественное действие имеет целью вынудить власть работать исключительно в правовом поле. Обвинять и оговаривать протесты против произвола чиновников и власть имущих значит стать соратниками преступников, которые своей дерзостью всколыхнули все государство. Граждане Украины имеют право на самозащиту. События по всей Украине, в частности во Врадиевке, доказывают, что только организованный протест способен защитить украинцев от произвола, пыток, насилия, избиения и увечья. Других доводов антинародная власть не понимает. Тернопольская областная организация ВО "Свобода" будет настаивать на безусловном и полном исполнении требований Конституции и законов Украины на территории Тернопольской области», – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 17 июля и.о. председателя Тернопольского облсовета Сергей Тарашевский в прямом радиоэфире обвинил ВО «Свобода» в срыве сессий облсовета и подогрывании власти.

Он также призвал всех депутатов прийти на второе пленарное заседание сессии, чтобы принять бюджет области.

Сессии облсовета из-за нехватки кворума не проходят с декабря 2012 года. Представители оппозиционных фракций блокируют работу сессий, поскольку в течение двух лет так и не были введены 19 депутатов вместо ставших депутатами других местных советов после выборов 2010 года. Все это депутаты от ВО «Свобода».

В то же время заседания ТИК тоже не проходят из-а нехватки кворума.

Как следствие из-за взаимного блокирования ТИК и сессий облсовета до сих пор не принят бюджет области на 2013 год.