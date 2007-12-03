Ющенко поручил Януковичу развеять его сомнения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение создать международную экспертную группу по изучению ситуации на шахте им. А.Засядько.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что имел разговор с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и поручил правительству создать международную экспертную группу с целью всестороннего выяснения обстоятельств, приведших к взрывам на шахте.

«Нужно разделить, где вопрос техники безопасности, где вопрос науки, а где вопрос халатности, чтобы у нас не было сомнений, состоится ли какая-то амнистия», - сказал Президент.

Также он напомнил, что сегодня дал поручение прекратить какие-либо работы на шахте им. А.Засядько, кроме ликвидационных и спасательных, до полного выяснения обстоятельств, приведших к взрывам.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что Генеральная прокуратура оперативно сработает и как можно скорее даст ответ на вопрос о причинах взрывов.

Как сообщал УНИАН, ночью 18 ноября в 13-й восточной лаве шахты имени А.Засядько произошел первый взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого погиб 101 горняк и госпитализированы 40 горняков.

1 декабря в 5.55 на горизонте 1078 м в 13-й восточной лаве этой же шахты произошел второй взрыв, на момент которого на участке работали 63 горняка. В целом в шахте работали 385 горняков, они были выведены на поверхность. За медицинской помощью обратились 56 горняков, из них госпитализированы 50 горняков.

2 декабря в 21.20 на аварийном участке шахты произошел третий взрыв воздушно-метановой смеси, в результате чего погибли 5 горняков, еще 66 госпитализированы.

В целом, на 7.00 понедельника, в результате первого и третьего взрывов погибли 106 горняков. На лечении после трех взрывов находятся 156 шахтеров.